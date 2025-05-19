Авто разорвало пополам: в Виннице 22-летний водитель влетел в бетонный столб и погиб на месте, есть пострадавшие. Фото

В Виннице вечером в воскресенье, 18 мая, Volkswagen влетел в электроопору – от удара авто разорвало пополам. 22-летний водитель погиб на месте ДТП, двое пассажиров получили травмы.

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Как сообщили в полиции Винницкой области, авария произошла около 21:30 по улице Левка Лукьяненко. По предварительным данным следствия, водитель не справился с управлением и влетел в электроопору. От удара авто разорвало пополам.

22-летний водитель погиб на месте, рассказала "Суспільному" пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская.

Бойцы ГСЧС деблокировали погибшего из изувеченной машины. Двое пассажиров в возрасте 22 и 24 года получили травмы.

Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Следователи открыли дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются, информировали в полиции.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 марта 2025 года на подконтрольной территории Украины произошло 4 825 ДТП с погибшими или травмированными (за тот же период 2024 года – 4 528).

В результате этих аварий погибли 611 человек (за тот же период 2024 года – 595), еще 5 929 человек травмированы (за тот же период 2024 года – 5 740).

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Кучаков Бориспольского района Киевской области 60-летний водитель легковушки Kia вылетел на обочину и сбил десятилетнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб. Мужчину задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

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