УкраїнськаУКР
русскийРУС

На Киевщине легковушка сбила насмерть 10-летнюю девочку. Подробности трагедии и фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
384
На Киевщине легковушка сбила насмерть 10-летнюю девочку. Подробности трагедии и фото

В Бориспольском районе Киевской области легковушка выехала на обочину и сбила 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

"Сегодня, 19 мая, в 08:00 часов в селе Кучаков произошло дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители предварительно установили, что 60-летний водитель Kia выехал на встречную полосу движения с последующим выездом на обочину и совершил наезд на малолетнюю девочку", - рассказали в пресс-службе.

На Киевщине легковушка сбила насмерть 10-летнюю девочку. Подробности трагедии и фото

В полиции добавили, что несмотря на все усилия медиков и проведенные реанимационные мероприятия, 10-летний ребенок, к сожалению, умер.

На Киевщине легковушка сбила насмерть 10-летнюю девочку. Подробности трагедии и фото

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение, начато уголовное производство. Водителя легковушки задержали – сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, протаранила электроопору и перевернулась. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель авто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!