На Киевщине легковушка сбила насмерть 10-летнюю девочку. Подробности трагедии и фото

В Бориспольском районе Киевской области легковушка выехала на обочину и сбила 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

"Сегодня, 19 мая, в 08:00 часов в селе Кучаков произошло дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители предварительно установили, что 60-летний водитель Kia выехал на встречную полосу движения с последующим выездом на обочину и совершил наезд на малолетнюю девочку", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что несмотря на все усилия медиков и проведенные реанимационные мероприятия, 10-летний ребенок, к сожалению, умер.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение, начато уголовное производство. Водителя легковушки задержали – сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, протаранила электроопору и перевернулась. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель авто.

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