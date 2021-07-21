Авария на заводе "Ривнеазот": глава МВД показал фото разорванного трубопровода
Министр внутренних дел Денис Монастырский опубликовал фото места прорыва трубопровода на заводе "Ривнеазот". Это стало причиной аварии на предприятии.
Снимок глава МВД обнародовал на своей странице в Facebook. Он также отметил, что поручил провести проверки на химпредприятиях, чтобы не допустить таких происшествий в будущем (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Предварительная причина аварии на Ривнеазот" – коррозия участка трубопровода. Капитального ремонта с заменой трубопровода не предприятии не было в последние десятилетия", – написал министр.
Монастырский добавил окончательные выводы о причинах аварии сделает специальная комиссия, которая сейчас работает на заводе.
Также он поручил главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину провести внеплановые проверки на всех 170 химпредприятиях первой и второй степени.
Как сообщал OBOZREVATEL, на химическом заводе "Ривнеазот" 20 июля прогремел взрыв. После ЧП в небе над городом образовалась ярко-желтая туча.
Кроме коррозии трубы предварительной причиной происшествия также было названо несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.