Аваков заявил, что в МВД могли знать о видео полицейских с места ДТП с Трухиным

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в ведомстве могли знать о видео, на котором запечатлено общение народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Трухина с полицейскими после ДТП, которое обнародовали журналисты. При этом он не знает, кто конкретно дал указание не давать ход расследованию.

Об этом Аваков рассказал в эфире телеканала "Украина 24". Он также отметил, что полицейский Сергей Петрик, видео из нагрудной камеры которого обнародовано, выполнял свою работу правильно.

Экс-глава МВД объяснил, что когда у полицейских заканчивается дежурство, они сдают бодикамеры дежурным, которые "сливают" видео на специальный компьютер. Сами копы не имеют доступ к нему и не могут редактировать. Хранятся такие видео 30 дней, после чего затираются.

Видео дня

"Ответ от МВД или Нацполиции – не знаю, от кого – в сторону ГБР датирован 28 сентября, а авария случилась 23 августа, то есть спустя месяц и 5 дней. И в этом ответе было написано: "К сожалению, дорогие друзья, очень жаль, но видео не сохранилось, потому что истек месячный срок, и оно затерлось". Было ли это видео у руководства министерства? Убежден, что да. Знало ли оно о нем? Убежден, что да", - сказал он.

Аваков предположил, что с видео сделали копию, которую впоследствии и передали журналистам. И хотя это не соответствует процедуре, он назвал этот поступок правильным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Нардеп заявил, что дал все показания и не собирался скрывать свое пребывания на месте аварии. Дело передали в ГБР. В сентябре в ведомстве отмечали, что еще не установили, был ли за рулем Трухин.

Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против Трухина. В ГБР, которое расследует ДТП, сказали, что у них не было обнародованных материалов.

Сам Трухин заявил о готовности сложить мандат. Он впервые прокомментировал публикацию видео с ним с места ДТП, которое произошло еще в августе 2021 года.