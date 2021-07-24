Арестован замглавы Харьковского облсовета: в САП раскрыли подробности

В субботу, 24 июля, в Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров специализированной антикоррупционной прокуратуры избрал меру пресечения заместителю председателя Харьковского облсовета Андрею Малышу которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщили в пресс-службе САП. Там отметили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

По версии следствия, Малыша совместно с адвокатом правоохранители уличили в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. Гривен неправомерной выгоды от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности.

"По решению следственного судьи, который удовлетворил ходатайство прокурора, к должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога", – рассказали в пресс-службе.

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В САП добавили, что в случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей. Срок действия меры пресечения – до 20 сентября 2021 года.

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