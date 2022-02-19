Апелляционный суд оправдал львовских патрульных, осужденных на 8 лет из-за смерти юноши

Тернопольский апелляционный суд оправдал шестерых львовских патрульных, осужденных на 8 лет из-за смерти 22-летнего Владимира Клима. Суд также закрыл уголовное производство.

Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET. В частности, коллегия Апелляционного суда в составе судей Галины Бершадской, Богдана Горского и Марии Хомы частично удовлетворила апелляционные жалобы полицейских. При этом апелляционную жалобу родственников погибшего юноши суд оставил без удовлетворения.

Решение вступает в силу с момента оглашения, но в течение трех месяцев может быть обжаловано в кассационном порядке.

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ЧП произошло 9 февраля 2018 года во Львове. Шестеро полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) – Назарий Андрушкив, Станислав Гетьман, Александр Демчина, Степан Дорош, Дмитрий Леськив и Олег Устияновський – зашли в салон под названием "Национальная лотерея". Никакой лотереи там, конечно не было – банальные игровые автоматы.

Полицейские стали проверять ночных посетителей заведения. Во время поверхностного осмотра нащупали в кармане 22-летнего львовянина сверток предположительно с наркотиками. Во время задержания Владимир Клим глотнул его, (как позднее выяснилось, в нем было 2,3 грамма каннабиса). Полиэтиленовый пакет перекрыл дыхательные пути парня и тот скончался.

Клим был студентом Львовского регионального института государственного управления, через несколько дней должен был защищать диплом. Также парень собирался жениться на любимой девушке, с которой встречался несколько лет.

В прокуратуре Львовской области заявили, что полицейские устроили "проверку" незаконно, так как не было вызова в это заведение, не было сообщения о каком-либо правонарушении.

Что произошло в игровом салоне, можно посмотреть на видео с камер наблюдения. На записях хорошо виден весь "процесс", как Владимира Клима задерживают в помещении, выводят на улицу, как он теряет сознание и падает на землю. Несмотря на попытки полицейских помочь (один из них делал даже массаж сердца), было уже поздно – парень скончался еще до приезда "скорой".

3 июля 2021 года Галицкий районный суд Львова признал инспекторов Патрульной полиции Львовщины виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц (ч.1 ст.28, ч.3 ст. 365 УК Украины). Всех шестерых полицейских приговорили к восьми годам лишения свободы (максимальное наказание – 10).

В Патрульной полиции Украины ТОРовцев виновными не считают.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября 2021 года Тернопольский суд начал рассмотрение апелляции шестерых сотрудников подразделения тактико-оперативного реагирования Патрульной полиции, которые были приговорены к 8 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. В результате этого во Львове умер 22-летний студент Владимир Клим.

Ранее родители скончавшегося Владимира Клима обвиняли правоохранителей в том, что они якобы подбросили наркотики их сыну и заставили их съесть: мол, это во Львове отработанная схема по выкачиванию денег из обеспеченных родителей. Однако эта информация не нашла подтверждения.