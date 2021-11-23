Полицейские шокированы приговором, а родители погибшего хотят "жестче": в Тернополе суд взялся за резонансное дело

Тернопольский суд начал рассмотрение апелляции шестерых сотрудников подразделения тактико-оперативного реагирования Патрульной полиции, которые были приговорены к 8 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. В результате этого во Львове умер 22-летний студент Владимир Клим.

Дело вызвало огромный резонанс: потерявшие ребенка родители убеждены, что львовский суд "пожалел" патрульных, а правоохранители – что действовали по закону.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

9 февраля 2018 года во Львове шестеро сотрудников подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) – Назарий Андрушкив, Станислав Гетьман, Александр Демчина, Степан Дорош, Дмитрий Леськив и Олег Устияновський – зашли в салон под названием "Национальная лотерея" (с игровыми автоматами) на ул. Кулиша.

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Правоохранители стали проверять посетителей заведения и во время поверхностного осмотра нащупали в кармане 22-летнего львовянина пакетик предположительно с наркотиками. Во время задержания Владимир Клим глотнул его. Полиэтиленовый пакет (позднее выяснилось, что в нем было 2,3 грамма каннабиса) перекрыл дыхательные пути парня и тот скончался.

Что произошло в игровом салоне, можно посмотреть на видео с камер наблюдения: как Владимира Клима задерживают, затем выводят из помещения на улицу, как он теряет сознание и падает на землю.

Следствие установило, что полицейские незаконно устроили проверку в заведении и незаконно применили меры физического воздействия. А 3 июля 2021 года Галицкий районный суд Львова признал шестерых инспекторов Патрульной полиции Львовщины виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц (ч.1 ст.28, ч.3 ст. 365 УК Украины).

Суд, в частности, объяснил, что полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему, надели на него пластиковые наручники-стяжки, чем лишили его возможности оказать помощь самостоятельно и способствовали его удушению.

22-летний Владимир Клим был студентом Львовского регионального института государственного управления, через несколько дней должен был защищать диплом. Также парень собирался жениться на любимой девушке, с которой встречался несколько лет.

Тернопольский апелляционный суд должен решить, виновны ли шестеро сотрудников полиции в произошедшей трагедии. Уже состоялось первое заседание по резонансному делу, которое вызвало бурную реакцию как среди правоохранителей, так и среди гражданских.

Поддержать шестерых полицейских в Тернополь приехали их родственники, друзья и сослуживцы. Были представители ассоциации ветеранов полиции Львовской области, около пятидесяти ТОРовцев (сотрудников подразделений тактико-оперативного реагирования. – Ред.) из разных городов Украины. Также из Киева приехал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Они держали в руках плакаты с надписями: "Если сегодня заключат в тюрьму шестерых честных полицейских, кто нас завтра будет защищать?!", "Из-за опрометчивого обращения одного гражданского с наркотиками шестерым полицейским грозит 10 лет за решеткой", "Этим делом вы убиваете полицейское достоинство, честь и отвагу" и другие.

На первом заседании суд выслушал двух защитников полицейских, на следующем – должен еще четырех, а также самих сотрудников Патрульной полиции.

Как рассказал OBOZREVATEL один из адвокатов патрульных Владимир Рубинский, "учитывая то, что была подана апелляционная жалоба, наша позиция в отношении приговора Галицкого суда понятна. Наши доводы касаются процессуальных нарушений во время досудебного расследования".

По мнению защиты, расследование проводили неуполномоченные органы (вместо ГБР прокуратура Львовской и Тернопольской областей, управление СБУ во Львовской области. – Ред.), потому собранные доказательства являются недопустимыми.

Также, по словам Рубинского, есть вопросы и насчет неполной и избирательной оценки показаний свидетелей, которые были допрошены во время судебного заседания.

Адвокаты считают, что сотрудников полиции нужно признать невиновными, а дело закрыть.

В то же время отец погибшего парня Владимир Петрович Клим также не согласен с решением львовского суда, по которому полицейских приговорили к восьми годам лишения свободы и выплате компенсации.

"Дали маленький срок, я бы дал пожизненное за убийство человека. Но по закону надо 10 лет – полный срок. У нас во Львове укусившему полицейского дали два года, а тут… Какая справедливость, о чем вы говорите? Я же жизнь у них не забираю, как они забрали у моего ребенка", – поделился Клим с OBOZREVATEL.

По его мнению, в тот день ТОРовцы пришли в заведение для того, чтобы "заработать": "Их туда не посылали. они просто пошли в "самоволочку" – заработать деньги. У одного из полицейских на следующий день был день рождения, а у моего ребенка украли деньги из кошелька. Убили моего сына и украли деньги" (ранее мать парня заявляла, что у сына с собой было 16 тысяч гривен плюс в тот вечер он выиграл еще четыре тысячи. – Ред.).

Мужчина также рассказал, что сначала смерть его сына расценили как несчастный случай, потому он был вынужден ехать в Киев и обращаться во внутреннюю безопасность полиции – показывать записи, которые оказались в его распоряжении. "Потому что когда малого убили, нам тут сказали, что все было законно", – говорит отец.

Также, по словам Клима, его сына пытались представить как "конченного наркомана", однако "экспертиза показала отсутствие следов наркотических веществ в крови, сердце, печени и т. д.". В то же время мужчина не объяснил, каким образом у парня оказался пакетик с каннабисом. Ранее родители заявляли, что наркотик парню подбросили ТОРовцы, однако эта информация не нашла подтверждения.

Как бы то ни было, теперь дело о превышении полицейскими служебных полномочий, которые привели к тяжким последствиям, рассматривает Тернопольский апелляционный суд.

Следующее заседание состоится 26 ноября. OBOZREVATEL будет следить за резонансным делом.