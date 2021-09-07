В аэропорту Неаполя умерла 60-летняя украинка: у женщины украли все вещи и деньги. Фото

В международном аэропорту Каподичино (Неаполь) умерла заробитчанка из Украины Анна Бурак, которая работала в Италии. Женщине стало плохо, после чего неизвестные обокрали ее, забрав все вещи и деньги.

Инцидент произошел 3 сентября, сообщил в Facebook итальянский общественный деятель Лука Абейте. 60-летняя женщина почувствовала себя нехорошо перед посадкой на самолет в Украину. Медики не сумели спасти украинку.

Абейте написал, что женщина годами не была на Родине. "Кажется, что человеческой подлости нет границ... В суете спасения или после смерти все ее сбережения, которые она намеревалась привезти своей семье, таинственно исчезли", – возмутился медийник.

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Он сказал, что инцидент выходит за пределы толерантности, и попросил прощения у украинки. "Прости нас, Анна, ты на это не заслужила", – добавил Абейте.

Бурак несколько лет была сиделкой и волонтером в небольшом итальянском городке Валло ди Диана. Как передает "Украинская Газета IT", местные жители знали и уважали украинку. Ее характеризовали как очень добрую и альтруистическую.

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