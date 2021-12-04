Европу ждет до 5 млн украинских беженцев в случае большой войны с РФ, – Резников

Если Россия развяжет широкомасштабное наступление на Украину, в Европе может появиться 3-5 млн украинских беженцев. Кроме того, при этом сценарии весь континент столкнется с проблемами продовольственной безопасности.

Об этом в статье для Atlantic Council написал министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул: мир должен понимать, какие последствия принесет новая война, а также то, что "будущее Европы будет решаться в Украине".

"Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми столкнется европейское общество", – отметил глава Минобороны.

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Он напомнил, что Евросоюз сильно зависит от импорта продуктов питания, в частности – зерна. Эскалация конфликта если не прекратит полностью, то точно подорвет поставки многих товаров в ЕС как из Украины, так и из РФ, "создавая ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента".

"Нападение России также означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая поставила бы под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы", – продолжил Резников.

Он назвал режим президента РФ Владимира Путина прагматичным – который будет оценивать все "за" и "против" широкомасштабного наступления. Поэтому, как написал министр, эскалация конфликта "возможна, но ее все же можно избежать".

Для этого миру нужно показать свою готовность противостоять агрессии РФ и реагировать на угрозы.

Москву нужно убедить в том, что "цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать", в политическом, экономическом и социальном планах, подчеркнул глава Министерства обороны Украины.

"Неспособность решительно отреагировать на последние угрозы России только повысит стоимость сдерживания Кремля", – добавил он.

Напомним, что министр обороны Украины ранее предупреждал: Россия может задействовать до 94,3 тыс. военных в случае наступления на Украину.

Как писал OBOZREVATEL: