Адвокат участника "крымской весны" Франчетти заявил, что его подопечный болен: будет ли экстрадиция в Украину

Адвокат задержанного в Чехии по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти, причастного к аннексии Крыма, заявил о серьезной болезни своего подзащитного. По его словам, у Франчетти проблемы со здоровьем из-за больных суставов.

Об этом защитник Ян Шварц сообщил в комментарии ТАСС. Он собирается выяснить, предоставляется ли Франчетти необходимая медицинская помощь.

При этом адвокат отметил, что тюремная администрация и персонал стараются обеспечить условия содержания в соответствии с диагнозом арестанта.

Он проинформировал, что находится в тесном контакте с подзащитным и часто посещает его в пражской тюрьме Панкрац.

Также Шварц подтвердил, что опротестовал в Верховном суде Чехии помещение Франчетти под стражу.

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Между тем, дочь задержанного Диа Франчетти заявила в беседе с RT, что ее отца не передадут Украине.

"На заседании суда будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи в Украину никакой не будет", – заверила она.

По словам Дии, ее отец находится в хороших условиях, его хорошо кормят и у него есть "все, что нужно", включая медпомощь.

Франчетти был задержан 12 сентября при проверке на паспортном контроле в аэропорту. Оказалось, что на него выдан международный ордер со стороны Украины.

Ранее Франчетти говорил, что приехал в Севастополь из Воронежа во время первых пророссийских митингов в Крыму в 2014 году, якобы чтобы защитить свою девушку, которая там жила.

В результате он остался и вступил в ряды севастопольской "самообороны", возглавив разведгруппу "Северный ветер". Франчетти был награжден ведомственной медалью Минобороны России "За возвращение Крыма".

Журналист из Севастополя Давид Аксельрод рассказал Крым.Реалии, что в 2016 году накануне выборов в Госдуму внутри "самообороны" произошел раскол, потому что часть поддержала кандидата от "Единой России", а другая часть была против. Тогда возникли достаточно серьезные стычки вплоть до мордобоя.

На этом участие Франчетти в общественной жизни города закончилось. Он продолжал публиковать ролики о Севастополе на своем YouTube-канале под псевдонимом "Александр Дзалатти", последнее время достаточно критично высказываясь и о региональной "власти" в Севастополе, и даже о федеральной власти РФ, особенно на фоне пандемии коронавируса.

В частности, Франчетти заявил, что ему стыдно за президента Владимира Путина, и что он не знает ни одного человека, кто проголосовал за него.

Российский военно-политический эксперт Юрий Федоров убежден, что власти РФ будут стремиться защитить Франчетти от экстрадиции в Украину.

"Франчетти может рассказать немало интересного украинским органам об оккупации Крыма и выступить потом в качестве свидетеля в международных судах", – подчеркнул он.

Кроме того, успешная экстрадиция Франчетти в Украину может стать важным прецедентом и привести к массовой выдаче ордеров на аресты за рубежом россиян, причастных к событиям в Крыму и на Донбассе в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL,городской суд Праги 14 сентября арестовал Франчетти.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что уже готовятся документы для его передачи украинской стороне.