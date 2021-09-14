В Чехии суд арестовал участника 'крымской весны' Франчетти, задержанного по запросу Украины. Фото

Городской суд Праги 14 сентября арестовал гражданина России Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма. Мужчину на днях задержали в аэропорту столицы Чехии по запросу Украины.

Об избрании меры пресечения пишет местное издание iDNES. Защита россиянина намерена обжаловать решение суда (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Арестованного перевели в пражскую тюрьму Панкрац.

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Россиянин в 2014 году способствовал оккупации Крыма – так называемой "крымской весне". В частности, он создал группировку "Северный ветер", которая действовала в Севастополе и якобы охраняла газопровод от "диверсий".

Он проживает в Праге с 1990-х годов и работает фитнесс-тренером. В стране у него есть вид на жительство.

По данным сайта "Миротворец", у мужчины есть медаль "За возвращение Крыма", а в 2015 году был помощником депутата незаконного городского законодательно собрания Севастополя Ольги Хомяковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франчетти задержали в аєропорту Чехии по запросу Киева. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что уже готовятся документы для его передачи украинской стороне. Также задержание подтвердили в России.