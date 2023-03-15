Адвокат экс-замминистра обороны назвал подозрение ГБР абсурдным

Адвокат Сергей Митюрин, защищающий интересы экс-заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, заявил, что подозрение Государственного бюро расследований относительно препятствования Шаповаловым деятельности ВСУ абсурдно.

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Более того, чтобы обеспечить потребности быстрорастущей армии, Шаповалов в кратчайшие сроки организовал закупки тысяч единиц военного снаряжения.

Ведь в начале вторжения Министерство обороны Украины оказалось перед огромным вызовом обеспечить армию, численность которой выросла в 3,5 раза.

Об этом Митюрин рассказал в интервью для РБК-Украина.

"С 24 февраля нужно было закупать много чего и очень быстро. А главное то, что необходимая продукция была за рубежом. И встал первый вопрос: каким образом в таких условиях можно было осуществлять тот контроль качества, который предполагался ранее? Как известно, Кабинет министров принял определенный ряд постановлений, упрощавших закупки, чтобы ускорить их", – прокомментировал адвокат.

Следует отметить, что до введения военного положения закупки осуществлялись через систему "Прозорро" по всем стандартам, существовавшим на тот момент в государстве. И эти закупки делали исключительно у украинских контрагентов или представителей иностранных производителей в Украине. Контроль качества продукции также обеспечивали представители Минобороны.

С началом наступления россиян действовать надо было быстро. Но заключить договоры с иностранными контрагентами на условиях, предусматривавших внутренние распорядительные документы МО было невозможно. "У иностранных компаний – свои стандарты качества. И они говорили: или мы работаем по нашим договорам, или не работаем с Украиной вообще", – говорит адвокат.

Кроме того, Россия намеренно размещала заказы по всей Европе на каски, бронежилеты и даже сырье для изготовления необходимых для Украины товаров. Россияне быстро фрахтовали, выкупали, но не вывозили продукцию, что вызвало искусственный дефицит и рост цен на 30-40%.

Чтобы обеспечить армию, было решено согласиться на условия иностранных поставщиков и осуществить предоплату заказов.

ГБР инкриминирует Шаповалову отсутствие условий контроля качества в договорах с иностранными поставщиками. Но все эти компании имели сертификаты НАТО, поэтому у Шаповалова, как и у МО в целом, не было оснований сомневаться в их качестве. К тому же производители обязаны заменить всю некачественную продукцию или возместить ее стоимость.

Напомним, 24 января министр обороны Украины Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова о его увольнении с должности заместителя министра обороны Украины.