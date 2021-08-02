Адвокат Чауса рассказал, когда экс-судье изберут меру пресечения, и пригрозил правоохранителям

Скандальному бывшему судье Николаю Чаусу будет определена мера пресечения в рамках процессуального законодательства Украины 4 августа 2021 года. Пока решается вопрос о том, в каком именно суде будут проходить слушания по делу подкупа экс-"слуги Фемиды".

Об этом журналистам "Суспильного" рассказал адвокат Чауса Ростислав Кравец. Он отметил, что среди вероятных мест, где будут решать судьбу его подзащитного рассматривают Шевченковский, Печерский районные и Высший антикоррупционный суды.

При этом Кравец добавил, что сама процедура задержания Чауса и весь последовавший за ним скандал, вызывают у него, как у юриста, возмущение.

"Передавайте большой привет правоохранительным органам. Если они и впредь будут поступать подобным образом, им будет очень плохо", – заключил адвокат.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL: