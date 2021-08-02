Адвокат Чауса рассказал, когда экс-судье изберут меру пресечения, и пригрозил правоохранителям
Скандальному бывшему судье Николаю Чаусу будет определена мера пресечения в рамках процессуального законодательства Украины 4 августа 2021 года. Пока решается вопрос о том, в каком именно суде будут проходить слушания по делу подкупа экс-"слуги Фемиды".
Об этом журналистам "Суспильного" рассказал адвокат Чауса Ростислав Кравец. Он отметил, что среди вероятных мест, где будут решать судьбу его подзащитного рассматривают Шевченковский, Печерский районные и Высший антикоррупционный суды.
При этом Кравец добавил, что сама процедура задержания Чауса и весь последовавший за ним скандал, вызывают у него, как у юриста, возмущение.
"Передавайте большой привет правоохранительным органам. Если они и впредь будут поступать подобным образом, им будет очень плохо", – заключил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 апреля 2021 года стало известно о похищении судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в Молдове, который получил подозрение в получении взятки в особо крупном размере.
в СБУ подтвердили, что они выясняют обстоятельства похищения украинского экс-судьи и его незаконной переправки через государственную границу.
30 июля правоохранители получили сообщение от местного жителя села Мазуровка Винницкой области, что тот якобы видел человека, похожего на Чауса. Поздней в сети появились кадры как патруль НАБУ пытается остановить служебный транспорт СБУ с требованием передать им задержанного экс-судью.
Первое фото Николая Чауса с момента известия о похищении, где он предстал перед широкой общественность в одних трусах всколыхнуло социальные сети, породив множество мемов и шуток по этому поводу.