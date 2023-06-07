90% судей ВАКС получили служебные квартиры, – адвокат Крикун-Труш

В преддверии выборов председателя Верховного Суда прошла информация, что один из кандидатов – Станислав Кравченко – пообещал своим сторонникам служебные квартиры. Это изрядно всколыхнуло общественность и понятно почему.

Видео дня

Об этом пишет адвокат адвокат-волонтер движения Адвокаты ВСУ, CEO Rostrum Law Office Артем Крикун-Труш.

"Кроме моральной стороны судейского квартирного вопроса стоит вспомнить рекомендации Венецианской комиссии относительно независимости судей 2010 года. В пунктах 46-51 этих рекомендаций утверждается, что такие нефинансовые бонусы судьям как квартиры и автомобили присущи преимущественно постсоциалистическим странам. Комиссия видит в служебных квартирах угрозу для независимости судебной власти, поскольку решение о предоставлении квартиры в каждом индивидуальном случае содержится элемент дискреции. Комиссия рекомендовала постепенную отмену таких льгот и замену их финансовым вознаграждением надлежащего уровня", – отмечает адвокат.

По словам юриста, с момента предоставления этих рекомендаций прошло уже 13 лет. Он показал, изменилось ли вознаграждение судей настолько, чтобы отказаться от служебных квартир как пережитка "совка".

Часть 3 статьи 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" устанавливает базовые должностные оклады для судей в таких размерах по состоянию на 2023 год:

Судья местного суда – 80 520 гривен;

Судья апелляционного и высшего специализированного суда (включая ВАКС) – 134 200 гривен;

Судья Верховного Суда – 201 300 гривен.

"И это кроме доплат за выслугу лет пребывания на административной должности в суде, научную степень, работу, предусматривающую доступ к гос тайне, также региональный коэффициент.

Например, с учетом этих доплат и Киевского коэффициента вознаграждение судьи ВАКС может колебаться от примерно 167 до 328 тысяч гривен. Возможно ли в Киеве с таким доходом арендовать жилье на всю семью судьи? Ответ очевиден", – подчеркнул юрист.

Однако если в Верховном Суде о служебных квартирах только говорят, то ВАКС их давно предоставляют, при чем кое-где по две 4-комнатные квартиры одному супругу судей.

Крикун-Труш напоминает, что на сайте ВАКС есть раздел "Судовское самоуправление", в котором есть решение собрания судей ВАКС, в том числе по предоставлению судьям служебного жилья. Решениями от 28.11.2019, 16.12.2019, 13.01.2020, и 19.03.2020 собрание судей ВАКС предоставили служебные квартиры практически всем судьям ВАКС и АП ВАКС.

С первой инстанции Высшего антикоррупционного суда не получили служебные квартиры только судьи Кравчук А.А., Крук Е.В. и Сикора К.А.

Из Апелляционной комиссии Высшего антикоррупционного суда все судьи получили служебную квартиру. Следовательно, общий процент не получивших служебную квартиру среди судей ВАКС и АП ВАКС составляет чуть менее 10%.

Венецианская комиссия в упомянутых рекомендациях указывала, что аргументом в пользу служебных квартир могут быть индивидуальные потребности, поскольку судейское вознаграждение устанавливается на одинаковом уровне для всех судей определенной категории без возможности поддержки "особых нужд".

Трудно поверить, что 90% судей ВАКС и АП ВАКС соответствуют критерию "особо нуждающиеся" при значительном судейском вознаграждении.

Особое внимание привлекают супруги из судей Татьяны Гавриленко и Виталий Крикливый, чей брак публично известен. Каждому из супругов собрание судей ВАКС предоставило по 4-комнатной квартире: отдельно в ноябре 2019 года 4-комнатную квартиру получил Виталий Крикливый на себя, жену и двух дочерей, а позже в марте 2020 года отдельную 4-комнатную квартиру получила Татьяна Гавриленко на себя, дочь и родители.

"Даже если предположить, что судья Крикливый получил квартиру на себя и другую жену (не Татьяну Гавриленко), то такая версия странная, поскольку в 2019 году судья Крикливый ужеуказывал судью Гавриленко как свою сожительницу. Отдельно тень на эту ситуацию бросает то, что судья Гавриленко входит в жилищно-бытовую комиссию ВАКС", - отмечает юрист.

Он не исключает, что от одной из квартир супруги Крикливый-Гавриленко могли отказаться, однако среди публичных данных на сайте ВАКС об этом нет никакой информации, несмотря на очевидные репутационные риски и задекларированную открытость ВАКС.

Отдельно от этого "квартирный вопрос" ВАКС создает административную зависимость между первой и апелляционной инстанцией ВАКС и вызывает сомнения в реальной автономности Апелляционной палаты.

По открытым данным ВАКС в жилищно-бытовую комиссию ВАКС входят 3 судьи первой инстанции (Федорак, Гавриленко, Колиуш) и 2 судьи Апелляционной палаты (Черная и Михайленко), а решение о предоставлении служебной квартиры принимают собрание судей обеих инстанций. И здесь возникает риторический вопрос: насколько удобно отменять решение судьи, от голоса и/или действий которого зависит предоставление тебе служебной квартиры?

Конечно, можно заметить, что квартиры служебные и не предоставляются в собственность судьям. Однако перед тем как предоставить служебное жилье, суд должен купить соответствующую недвижимость. Общее собрание судей ВАКС своим решением от декабря 2019 года определило предельную стоимость для приобретения одного жилья в размере трех миллионов гривен на семью из 5 человек.

По данным YouControl, на ноябрь 2022 года ВАКС имеет права на 555 объектов недвижимости по всей Украине, из которых 177 в городе Киеве. Здесь невозможно выделить точное количество служебного жилья и его стоимость, однако очевидно, что затраты на его приобретение значительны. И это вызывает очередной риторический вопрос: насколько целесообразны и добродетельны расходы на то, что, по утверждениям Венецианской комиссии, является угрозой независимости судебной власти, тем более при значительном уровне судейского вознаграждения?