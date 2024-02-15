7 лет с конфискацией: суд вынес приговор экс-руководителям крупного госпредприятия, пытавшимся присвоить 7 млн грн

В четверг, 15 февраля 2024 года, Высший антикоррупционный суд объявил приговор, согласно которому бывший и.о. директора ГП "Юждипрошахт" Юрий Севастьянов и его заместитель по юридическим вопросам Александр Татаркин признаны виновными в покушении на завладение денежными средствами в особо крупном размере. Преступление квалифицировано как нарушение ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры. Экс-руководителю ГП назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Его заместителю – семь лет три месяца. У обоих будет также конфисковано все принадлежащее им имущество.

Кроме того, согласно приговору, обоим экс-госслужащим запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на три года.

По материалам следствия, в конце 2019 года бывший руководитель ГП "Юждипрошахт" и его заместитель решили завладеть денежными средствами в размере 7 млн гривен, полученными в результате продажи административного помещения предприятия в центре Харькова.

Для этого между экс-директором ГП "Юждипрошахт" и принадлежащим его подчиненному частным предприятием был заключен ряд соглашений о якобы предоставлении услуг по переводу архива предприятия в электронный вид, а впоследствии, об использовании векселей в качестве средства для расчетов по ним. После того, было признано наличие задолженности в указанном размере перед юридическим лицом.

В свою очередь, это стало основанием для открытия государственной исполнительной службой производств о взыскании с ГП "Юждипрошахт" 7 млн гривен после продажи в ноябре 2019 года административного здания в центре Харькова. Однако реализовать свои намерения злоумышленникам не удалось из-за независимых от их воли обстоятельств и мер, предпринятых правоохранительными органами.

Напомним, 9 января 2024 года, Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Юждипрошахт" Юрия Севастьянова. На тот момент его подозревали в служебном подлоге. Также Севастьянова обвиняли в завладении семи млн. грн. Но по решению суда тогда его освободили от уголовной ответственности.

Что предшествовало

Дело госпредприятия "Юждипрошахт" ВАКС назначило до рассмотрения еще в сентябре 2021 года. По результатам следствия было установлено, что в ноябре 2018 года, будучи осведомлены о планируемой реорганизации государственного предприятия путем его присоединения к "Национальной угольной компании", и.о. директора ГП Юрий Севастьянов в сговоре со своим заместителем Александром Татаркиным создали искусственную задолженность госпредприятия в семь млн грн перед частной компанией, возглавляемой ранее заместителем директора ГП. Речь идет о ООО "Лимитед Эдишн".

Договоры о предоставлении услуг заключили "задним числом", чтобы создать видимость того, что Татаркин их подписал как директор ООО "Лимитед Эдишн", хотя на самом деле на момент фактического заключения уже занимал должность на госпредприятии.

В дальнейшем Севастьянов и Татаркин, используя с нарушением законодательства вексельную схему расчета, пытались незаконно получить семь миллионов гривен. Следствие считает, что подозреваемые совершили все необходимые действия для завладения этими средствами. Однако закончить преступление они не смогли из-за независимых от них обстоятельств.

Как сообщал OBOZ.UA, в закупках продовольствия Министерством обороны Украины была найдена коррупционная схема, которая действовала в 2022-2023 годах. Она позволяла существенно завышать цены на определенные категории товаров.

Ранее также стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Виталию Барвиненко. По данным следствия, он незаконно получил более 614 тысяч гривен компенсации за съем жилья, предусмотренной для народных избранников, не имеющих жилья в Киеве.