6 млн грн на ВСУ и сложение мандата: Трухин инициировал соглашение о признании вины по делу о попытке подкупа полицейских

Депутат Верховной Рады Александр Трухин инициировал заключение соглашения о признании вины по делу о попытке подкупа патрульных полицейских. В ходе заседания Высшего антикоррупционного суда 22 февраля народный избранник признал, что предлагал взятку правоохранителям.

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Согласно заключенному соглашению, Трухин должен заплатить штраф в размере 68 тыс. грн, а также в течение месяца обязуется перевести 6 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины, в частности, на проект United24 и "Армия дронов". Кроме того, в случае, если суд утвердит соглашение, парламентарий будет лишен мандата.

Залог в размере 49,6 тыс. грн, который вносил Трухин, также перечислят ВСУ.

Соглашение депутата со следствием было подписано 17 февраля 2023 года. Его еще должен утвердить суд.

Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа" Трухин попал в аварию на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года, возвращаясь в Киев после с Полтавщины, где он открывал флагшток ко Дню Государственного Флага. СМИ писали, что депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.

Audi Трухина влетел в Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Вследствие ДТП пострадали 6 человек, из них двое детей. Все они были госпитализированы. Спустя неделю после аварии Трухин признал факт аварии и заявил, что получил "черепно-мозговую травму", однако отверг факт опьянения.

Через месяц после ДТП все еще не было установлено, был ли депутат за рулем Audi в момент аварии. В феврале 2022 года в сеть попало видео, на котором Трухин говорит, что может "решить вопрос" с министром МВД, а за оформление себя как пассажира и возможность "потихоньку уйти в лес" он предложил "150 тысяч бонуса".

В конце августа 2022 года суд присудил штраф 850 грн мужчине, взявшему на себя вину за аварию. А 7 сентября сам Трухин получил подозрение в подкупе полицейских от НАБУ и САП.

В декабре дело Трухина направили в суд – ему грозил штраф от 1 до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Фигурант пропускал судебные заседания, но при этом ездил в командировки.