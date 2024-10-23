44-летний глава Одесской ОВА, возглавлявший киевскую прокуратуру, также отсудил себе пенсию за выслугу лет: все подробности

Глава Одесской ОВА, бывший руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер в 2023 году судился с Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области, чтобы ему пересчитали стаж и назначили пенсию за выслугу лет как работнику органов прокуратуры. Административный иск был удовлетворен частично, но этого было достаточно, чтобы суд признал Кипера официальным "пенсионером".

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Решение вынесла судья Киевского окружного административного суда Лысенко Виктория Ивановна. Соответствующие материалы опубликованы в Едином реестре досудебных расследований.

Имя истца в тексте не раскрывается, но, поскольку для судебного разбирательства он подал полные сведения о своих официальных работах и должностях, легко установить, что речь идет именно об Олеге Кипере.

Производство было открыто 12 апреля 2023 года. Прокурором столицы Кипер был с сентября 2020-го до мая 2023-го, поэтому в судебном решении указано, что истец "продолжает работать в органах прокуратуры Украины в должности руководителя Киевской городской прокуратуры".

Иск в суд Кипер подал после того, как в ГУ Пенсионного фонда в Черновицкой области 13 февраля 2023 года отказали ему в выдаче пенсии. Тогдашний прокурор хотел, чтобы это решение отменили, а в его страховой стаж и к выслуге лет включили такие периоды обучения в "Одесской юридической академии":

– с 01.09.1997 по 27.06.2001;

– с 01.09.2001 по 22.06.2002;

– с 01.10.2016 по 30.03.2018.

Отметим, что для оформления такого вида пенсии Киперу требовалось насобирать стаж работы за выслугу лет, предусмотренный ч. 6 ст. 86 Закона Украины "О прокуратуре" от 14.10.2014 (25 лет, в том числе не менее 15 лет на должностях прокуроров).

Размер такой пенсии – это 60% от суммы их месячной (действующей) заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

В Пенсионном фонде (ПФ) отказ объяснили тем, что у чиновника не хватало стажа за выслугу лет – его насчитали только 23 года 3 месяца и 14 дней (вместо необходимых 25 лет). При этом на должностях прокуроров Кипер на тот момент проработал 21 года 3 месяца и 22 дня, признавали в ПФ.

Суд решил эту проблему и добавил к стажу обучение на дневном отделении юрфака с 01.09.1997 по 27.06.2001 (+3 года 9 месяцев 27 дней) и с 01.09.2001 по 15.10.2001 (+1 месяц 15 дней). То есть, некоторые периоды учебы засчитаны не были, но этого хватило, чтобы трудовой стаж истца по выслуге лет увеличился до 25 лет 3 месяцев и 3 дней.

В связи с этим Киевский окружной административный 7 августа 2023 года суд обязал ГУ ПФ Украины в Черновицкой области с 06 февраля 2023-го назначить Киперу пенсию за выслугу лет в соответствии со ст. 86 Законом "О прокуратуре".

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции засекретило декларации Олега Кипера за 2021, 2022 и 2023 годы из-за мобилизации.

Кстати, СМИ на фоне недавнего скандала вокруг выплат для руководителей региональных прокуратур составили топ-15 самых богатых "пенсионеров".

А глава редсовета OBOZ.UA Михаил Бродский публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за грабежа Пенсионного фонда прокурорами с "инвалидностью".

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабной войны украинские правоохранители арестовали имущество и активы более чем на 1 миллиард гривен бизнесмена с российским паспортом Игоря Наумца. Но бюджет до сих пор не пополнился за его счет. Напротив, в начале 2024 года часть активов в обход государства перешла в собственность структур Сергея Шапрана – броварского предпринимателя, связанного с Олегом Кипером.

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