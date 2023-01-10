25 вояжей в оккупированный Крым и квартиры в Москве и Севастополе: очередной украинский судья попал в скандал – ''Схемы''

Судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко попал в скандал. Выяснилось, что он 25 раз ездил в Крым после его оккупации по России.

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Кроме того, судья имеет незадекларированное жилье на берегу Черного моря в Севастополе – апартаменты записаны на его жену. Женщина владеет недвижимостью с 2020 года по паспорту гражданки РФ. Об этом говорится в расследовании "Схем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также у семьи Василенко есть недвижимость в столице страны-агрессора Москве.

Интересно, что в декларации служителя Фемиды нет сведений ни о жилье в РФ, ни о крымских апартаментах жены, ни о ее российском гражданстве.

Впервые оккупированный Крым Василенко посетил еще в 2014 году, а в последний раз – 2021. В соцсетях есть фотографии из его поездок на полуостров.

"Что не так с поездками в Крым, оккупированный Россией? Во-первых, с момента въезда на полуостров человек подчиняется уже российским законам, показывает документы пограничникам-оккупантам, рассчитывается оккупационной валютой – российским рублем, а также платит налоги в бюджет страны агрессора, каждый раз что-то покупая. Во-вторых, возникает вопрос, почему представитель украинских властей не боится быть там задержанным?" – сказано в расследовании.

Отмечается также, что Общественный совет добродетели много раз принимал решения о несоответствии критериям добродетели по отношению к судьям, которые ездили в оккупированный Крым.

Благодаря фото Василенко из Крыма журналисты смогли вычислить точное месторасположение и номер апартаментов, в которых останавливался судья. Было установлено, что они принадлежат его жене Елене Василенко. А раньше жилье было оформлено на тещу судьи Наталью Сороку.

Недвижимость расположена в элитном жилом комплексе "Аквамарин" в Севастополе. Ее ориентировочная рыночная цена может достигать более 17 миллионов гривен.

Семья судьи Шестого апелляционного админсуда также владеет недвижимостью в Москве, на улице Летчика Бабушкина. Установлено, что владельцами половины квартиры общей площадью 72 квадратных метра являются жена судьи Елена и дочь Юлия Василенко, у которой тоже есть российское гражданство.

Имущество было приобретено еще в 2006 году, однако судья ни разу не упомянул его в декларации.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу прекращения гражданства нашей страны заместителю председателя Верховного суда и председателя Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова из-за паспорта страны-агрессора России. Он приказал проверить наличие оснований на этот счет.

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