17-летний парень погиб под колесами поезда Днепр – Одесса: у него была найдена записка. Фото

В Днепре несовершеннолетний парень погиб из-за наезда поезда. Согласно информации из сети, украинец мог совершить суицид – с собой у него была записка.

Местный Telegram-канал "Днепр Оперативный" сообщил о трагедии вечером в воскресенье, 8 августа. По его информации, жертве было 17 лет.

Парень погиб в Новокодакском районе города, между станциями Горяиново и Деевка, под колесами поезда Днепр – Одесса.

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В сети пишут, что в записке 17-летний парень указал контакты своих близких, а также информацию, которая помогла его идентифицировать.

Тело было найдено на рельсах, несовершеннолетний погиб на месте ЧП. Все обстоятельства случившегося должна выяснить следственная группа.

Напомним: 26 сентября в больнице города Хмельницкий, не выходя из комы, умер 14-летний парень. Примерно за неделю до этого он выпрыгнул из окна многоэтажки по проспекту Мира после ссоры с родителями из-за мобильного телефона.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Днепровском районе Киева 2 октября с балкона на 24-м этаже спрыгнули брат и сестра 2005 и 2006 года рождения.

– 17-летняя Вика и 18-летний Вова жили в приемной семье в городе Березань Киевской области. В столицу они приехали специально для того, чтобы совершить суицид.

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