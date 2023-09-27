В Хмельницком умер 14-летний подросток, выпавший из окна многоэтажки после ссоры с родителями

В больнице города Хмельницкий не выходя из комы умер 14-летний парень, который, вероятно, выпрыгнул из окна многоэтажки по проспекту Мира. Трагический инцидент произошел 20 сентября, а 26-го вечером несовершеннолетнего не стало.

Смерть пациента подтвердила заместитель директора Хмельницкой городской детской больницы Екатерина Демьяник. В комментарии "Суспільному" она рассказала, что у подростка после падения из девятого этажа были очень серьезные травмы.

Скорая помощь оперативно доставила пострадавшего к хирургам. Парня прооперировали в течение часа после падения. Почти неделю жизнедеятельность пациента поддерживали современные медицинские аппараты, но травмы оказались слишком тяжелыми.

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"Конечно, мы все надеялись на чудо, хотя понимали, что с такими нарушениями мозговой деятельности, с переломом позвоночника и конечностей, он вряд ли выживет", – сказала Демьяник.

Она отметила, что попытки совершить суицид среди несовершеннолетних в последнее время участились. "Подростки не испытывают страха перед смертью и часто свои проблемы решают, прибегая к самоповреждениям... И это очень страшно. Родителям нужно быть очень осторожными и как можно больше уделять внимания проблемам своих детей-подростков", – заявила врач.

14-летний житель Хмельницкого выпал с девятого этажа утром 20 сентября. После экстренной операции он находился в глубокой коме в реанимационном отделении, пациенту искали доноров.

По предварительной версии полиции, ребенок совершил самоубийство после ссоры с родителями.

"В то утро родители отругали парня за то, что он слишком много внимания уделяет гаджетам, и запретили ими пользоваться, забрали у него телефон. После этого он, ничего не сказав, вышел из квартиры – это видел его младший брат. Поднялся лифтом на девятый этаж и там выпрыгнул из окна, расположенного в подъезде", – рассказал знакомый семьи Александр.

По данным СМИ, в последнее время у парня часто были конфликты с его родителями.

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