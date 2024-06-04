13 млн грн убытков на высотомерах: дело эксдиректора 'Укрспецэкспорта' Букина и сына Гладковского передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура 4 июня направила в суд обвинительный акт в отношении Игоря Гладковского - сына первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и эксгенерального директора "Укроборонпрома" Павла Букина о злоупотреблениях. Их преступные действия нанесли госкомпании "Укрспецэкспорт" ущерб почти на 13 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram. Правоохранители не называют имен подозреваемых, однако из деталей дела следует, что речь идет именно о Гладковском и Букине.

"В рамках досудебного расследования установлено, что бывший гендиректор ДК "Укрспецэкспорт" вступил в сговор с близким родственником того времени первого заместителя секретаря СНБО Украины с целью предоставления последнему неправомерной выгоды на средства ДК "Укрспецэкспорт", путем заключения договора о поставке оборудования", - отмечено в сообщении.

Как установило следствие, в 2016 году руководитель Павел Букин, злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор с компанией, подконтрольной сыну экс-першого заместителя секретаря СНБО Украины Игорю Гладковскому, о приобретении бортового радиоэлектронного оборудования – высотомеров – на общую сумму около 450 тысяч долларов. Цены на прибор при этом специально завысили почти в 7 раз.

После уплаты госкомпанией предусмотренной договором суммы соучастники схемы распорядились полученными в результате завышения цен средствами по своему усмотрению, а часть из них – ориентировочно 170 тысяч долларов, была передана непосредственно Игорю Гладковскому.

Как отметили в САП, Букин и Гладковский соблюдали конспирацию и принимали все меры, чтобы скрыть собственное участие в схеме.

"Раскрытие преступлений происходило благодаря международно-правовой помощи от компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов и Особого административного района Китайской Народной Республики Гонконг, информация от которых подтвердила реальную стоимость поставленных товаров, а также роль и участие соответствующих иностранных компаний и их должностных лиц", – отметили правоохранители.

Действия эксдиректора "Укрспецэкспорта" Павла Букина квалифицировали как злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Действия Гладковского-младшего – как организация злоупотребления (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Поскольку фигуранты находятся вне Украины, о подозрении им сообщали заочно.

В САП напомнили, что следствие было начато на основании материалов журналистского расследования Bihus.Info.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года НАБУ и САП сообщили о подозрении эксдиректору "Укрспецэкспорта" Букину и Гладковскому-младшему.

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