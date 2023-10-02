1 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения для и.о. председателя райсуда Одесщины, пойманном на взятке. Видео

В понедельник, 2 октября, по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС применил к исполняющему обязанности Председателя Коминтерновского райсуда Одесской области. Накануне его разоблачили на получении почти 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

Меру пресечения избрали в размере 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализованой антикоррупционной прокуратуры.

Также на лицо возложены процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору и суду;

не отлучаться из г. Одессы Одесской области без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

сообщать следователю (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и/ места работы; из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

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Как уже сообщалось, судья за 1300 долларов США обещал оказать содействие в принятии решений об обеспечении иска по гражданскому делу в пользу гражданина. 29.09.2023 он разоблачен на получении почти 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро совместно со Службой безопасности Украины разоблачили и.о. председателя Коминтерновского райсуда Одесской области. Он потребовал деньги за "правильное" решение. Правоохранители задержали руководителя суда после получения взятки и принятия "обещанного" решения в пользу заинтересованной стороны.

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