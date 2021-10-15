В Запорожье водитель маршрутки устроил скандал и отказался везти пассажира-льготника: в полиции отреагировали. Видео

В Запорожье водитель маршрутного автобуса №69 устроил скандал и отказался везти мужчину по льготной категории. Водитель нецензурно выражался в адрес пассажира и отказывался ехать по маршруту.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Запорожской области. Инцидент произошел 14 октября, однако после случившегося никто в полицию не обращался.

Правоохранители начали по данному факту уголовное производство ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские ищут свидетелей конфликта с участием маршрутчика.

На видео показано, что водитель в матерной форме говорил пассажиру, что льготный проезд якобы отменили. Он повышал голос и нецензурно выражался.

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"Я тебе говорю: оплачивай проезд. Льготы отменены. Да мне наср*ть, что ты говоришь. Г**дон, конченный. Ты у меня всю жизнь будешь смотреть только вперед", – громко говорил маршрутчик.

Также водитель кричал, что он остановит автобус, высадит пассажиров и уедет в гараж. Он даже остановил маршртуку и сказал пассажирам выходить.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика, 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутного автобуса ударил 17-летнего парня. Маршутчик отказался везти подростка по удостоверению льготника и тот якобы обозвал мужчину.