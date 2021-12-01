В Запорожье покупатель устроил скандал из-за маски и выстрелил в лицо владельцу магазина. Фото

В Запорожье 29 ноября мужчина подстрелил владельца магазина, который сделал ему замечание из-за отсутствие защитной маски. Пострадавшего госпитализировали, а стрелку объявили о подозрении.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Запорожской области. Инцидент произошел на улице 40 лет Победы около 18:30 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, в магазине между владельцем и покупателем возник конфликт из-за того, что последний не хотел надевать медицинскую маску. В итоге они подрались, после чего посетитель ушел. Через 15 минут он вернулся с оружием, выстрелил в лицо предпринимателю, а затем скрылся.

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По словам очевидцев и пострадавшего, нарушитель был пьян.

Как выяснилось, стрелял местный житель 1972 года рождения из травматического пистолета. Оружие изъято, а мужчине сообщили о подозрении.

Расследование ведется по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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