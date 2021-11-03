В Запорожье на митинге антивакцинаторов пострадал человек, полиция задержала пятерых участников. Видео

В Запорожье 3 ноября несколько десятков человек устроили митинг против вакцинации от коронавируса. Полиция задержала пятерых участников акции.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Запорожской области. Также один человек при задержании упал на землю (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Митинг проходил под стенами облгосадминистрации. Правоохранители предупредили участников об административной ответственности за нарушения. Пятеро из них провоцировали полицейских и других митингующих, их задержали.

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Еще один человек во время задержания упал на землю. Правоохранители вызвали скорую и предоставили ему первую медицинскую помощь.

В связи с инцидентом назначено служебное расследование. Если в действиях полицейских выявят нарушения, материалы направят в Государственное бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 ноября также проходил митинг антивакцинаторов. Люди перекрывали несколько улиц и блокировали движение транспорта.

Такие же акции проводились и в других городах Украины.