В Запорожье мужчина ограбил секс-шоп и попал на камеры наблюдения. Видео

В Запорожье мужчина ограбил секс-шоп "Клубничка". Неизвестный проник в помещение и украл пять вибраторов и пять анальных смазок.

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье". В результате грабителя задержали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При нем обнаружили начатую баночку смазки, но не обнаружили вибраторов. Куда он дел награбленное, вор не сознался.

В Украине не впервые случаются инциденты в магазинах для взрослых. Так, в Киеве вооруженный мужчина пришел в секс-шоп NO TABOO и устроил там дебош.

Сначала молодой человек хотел что-то купить, а потом попросил поменять $1 тысячу на гривны. Когда тот доставал деньги, сотрудники секс-шопа увидели в его кармане пистолет и нажали на кнопку тревоги.

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На помощь мужчина позвал агрессивного друга, который, по словам журналистов, обещал проломить им головы. В результате дебошира все равно задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Новокузнецк грабитель пытался отобрать деньги у девушки-кассира в секс-шопе, но нарвался на отпор и убежал. Сотруднице магазина удалось отбиться от мужчины резиновым фаллоимитатором.