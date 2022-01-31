Умерла 35-летняя женщина, пострадавшая во время взрыва в Запорожье: у нее было более 90% ожогов

В ночь на 31 января в городской больнице экстренной и скорой помощи Запорожья умерла 35-летняя женщина, пострадавшая во время взрыва газа в квартире четырехэтажного дома на ул. Франко 28 января. Ее личность все еще не установлена.

Об этом сообщил городской сайт "061" со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета. Всех, кто владеет информацией о погибшей, попросили сообщить на "горячую линию" 0982545544.

Как сообщалось ранее, пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии. Ее спасали в центре экстренной помощи Запорожья. Женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У потерпевшей диагностировали ожоги пламенем второй Б степени – 90% тела, а также перелом правой голени, левого плеча и перелом таза.

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Отмечается, что еще одна пострадавшая во время взрыва 55-летняя женщина находилась в 6-й горбольнице. Ее жизни ничего не угрожает.

Напомним: взрыв газа в доме произошел в 04:04. В результате инцидента погиб 1 человек – 76-летняя женщина, которую придавило разрушенными конструкциями стены, еще двое людей пострадали. В результате взрыва разрушены несущие элементы стены в пределах одного подъезда. Повреждены 7 квартир.

Момент взрыва в многоквартирном доме в Запорожье на ул. Франко, прозвучавший в ночь на 28 января, попал на видео. На нем видна сильная яркая вспышка и обломки, разлетающиеся вокруг.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв газа в многоэтажке в Запорожье, который произошел в ночь на 28 января, был такой силы, чторазрушил сразу несколько этажей. Одна из пострадавших в чрезвычайном происшествии находилась в реанимации в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. Всего из подъезда эвакуировали 15 человек.