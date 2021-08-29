В Запорожье сошел с рельсов грузовой поезд: в УЗ предупредили пассажиров о задержках

В воскресенье, 29 августа, возле пригородной станции Запорожье-2, расположенной в Александровском районе города, сошел с рельсов грузовой поезд. Отметим, что речь идет о сходе четырех вагонов.

Из-за этого возможны задержки ряда рейсов. Как сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці", из-за чрезвычайного происшествия несколько поездов будут двигаться по измененному маршруту: Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1.

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Таким образом, примерно до двух часов могут задержаться такие поезда:

№72 Киев – Запорожье,

№142 Мариуполь – Одесса,

№120 Запорожье – Львов,

№119 Львов – Запорожье,

№116 Киев – Бердянск.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа наемники РФ обстреляли Авдеевку на Донбассе. Из-за этого в регионе на три дня ограничили движение поездов.