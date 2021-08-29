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В Запорожье сошел с рельсов грузовой поезд: в УЗ предупредили пассажиров о задержках
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В воскресенье, 29 августа, возле пригородной станции Запорожье-2, расположенной в Александровском районе города, сошел с рельсов грузовой поезд. Отметим, что речь идет о сходе четырех вагонов.
Из-за этого возможны задержки ряда рейсов. Как сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці", из-за чрезвычайного происшествия несколько поездов будут двигаться по измененному маршруту: Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1.
Таким образом, примерно до двух часов могут задержаться такие поезда:
№72 Киев – Запорожье,
№142 Мариуполь – Одесса,
№120 Запорожье – Львов,
№119 Львов – Запорожье,
№116 Киев – Бердянск.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа наемники РФ обстреляли Авдеевку на Донбассе. Из-за этого в регионе на три дня ограничили движение поездов.