Нужна срочная операция: адвокат рассказала о состоянии избитой в Запорожье девочки с инвалидностью

У 14-летней Евгении Корниченко, которую вместе с еще двумя школьницами избили сверстницы, сломан нос и нужно обследование почек. Также у девочки с детства инвалидность, связанная с повреждением глаза.

Об этом в Facebook сообщила адвокат семьи девочки Оксана Швец-Хомутова. Она также отметила, что Евгения нуждается в срочной операции.

Сейчас, по словам защитницы, девочка в стабильном состоянии.

"На 9 декабря состояние здоровья Евгении стабильное, но девочке нужна срочная операция на носу и требуется детальное исследование почек", – пояснила адвокат.

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Швец-Хомутова добавила, что с 2015 года у ребенка отсутствует глазное яблоко, которое заменяет протез-имплант.

Адвокат добавила, что семья собирает средства на операцию.

"Семья Евгении находится в затруднительных условиях. Папа Евгении долгое время не трудоустроен. Мама была вынуждена уйти от отца Евгении. У Евгении есть младшая сестричка, ей 8 лет. Евгения, мама и сестра живут в общежитии, в комнате меньше 7 кв. м", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, об избиении учениц на территории 12-й школы в Запорожье стало известно 7 декабря. По некоторым данным, на девочек напали из-за ревности к парню.

Полиция ведет расследование по части 2 статьи 296 (хулиганство) и части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.