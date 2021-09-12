На Запорожье пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться с места ДТП. Фото и видео

В Бердянске Запорожской области пьяный водитель на авто BMW Х5 сбил человека и пытался скрыться с места ДТП. СМИ пишут, что мужчина – депутат Бердянского горсовета от партии "Наш край" Николай Рудницкий.

Как сообщает ГУ НПУ в регионе, происшествие случилось 11 сентября около 18:00 на Мелитопольском шоссе. В полиции установили, что пьяный водитель не справился с управлением и выехал на разделительную полосу дороги, где снес столб ЛЭП, а после сбил мужчину в возрасте примерно 50 лет. Пострадавший с различными травмами был госпитализирован.

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Местные СМИ пишут, что пострадавшего пешехода "скорая помощь" увезла в критическом состоянии. Предварительно, он в коме, более точных данных о пострадавшем нет. Пьяного депутата на месте до приезда полиции задержали очевидцы ДТП. В его крови зафиксировали 2,2 промилле алкоголя.

На данный момент водителя BMW задержали и сообщили о подозрении. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК. Рудницкому грозит тюремный строк от 3 до 8 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области бывший депутат в состоянии алкогольного опьянения сбил на автомобиле 22-летнюю девушку, протащив ее по асфальту.