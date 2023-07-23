ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для оценки ущерба от ударов армии РФ

В ближайшие дни Одессу должна посетить комиссия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для предварительной оценки ущерба, нанесенного российскими атаками по городу. В ЮНЕСКО заявили, что "глубоко встревожены и самым решительным образом осуждают" дерзкое нападение ВС РФ, в результате которого были нанесены удары по нескольким культурным объектам в Одессе.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте организации 23 июля. Там отметили, что из-за атаки пострадал одесский исторический центр, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пресс-служба также указала, что всего за несколько дней до обстрела, совершенного в ночь на 23 июля, произошли другие атаки по Одессе и Львову, затронувшие объекты, охраняемые Конвенцией о всемирном наследии.

Гендиректор организации Одре Азуле подчеркнула, что действия России нарушают международные обязательства о защите культурного наследия.

"Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия в отношении культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю Российскую Федерацию предпринять конструктивные действия для выполнения своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию о всемирном наследии 1972 года", – заявила она.

Азуле признала, что недавние атаки противоречат публичным заявлениям Российской Федерации об обязательствах страны.

В ЮНЕСКО напомнили: умышленное уничтожение культурных объектов может быть приравнено к военному преступлению. Это Россия ранее признавала в Резолюции Совбеза ООН №2347.

В Минкульте Украины при этом сообщали, что, предварительно, российский массированный обстрел Одессы в ночь на 23 июля повредил 29 памятников культурного наследия национального и местного значения.

Как писал OBOZREVATEL:

– 23 июля Папа Франциск в обращении к католикам попросил помолиться за мир в Украине. Особенное внимание он уделил последнему обстрелу Одессы армией РФ.

– В результате этой атаки погиб один мирный житель, еще 22 (среди них четверо несовершеннолетних) получили ранения.

– Исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО, получил колоссальные разрушения. Кроме Спасо-Преображенского собора, пострадали Дом ученых – памятник национального значения, знаменитые одесские дворики и жилые дома.

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