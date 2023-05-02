Вынесло штормом на опасное расстояние: у побережья Одесщины подорвали морскую мину. Видео

Вечером во вторник, 2 мая, в Черном море у побережья Одесской области была обнаружена морская мина. Был совершен ее контролируемый подрыв Силами обороны Украины.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он также показал кадры подрыва (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Братчук отметил, что после шторма противокорабельную мину вынесло на опасное расстояние к побережью Одесщины. После ее обнаружения было принято решение об уничтожении боеприпаса.

Угроза была ликвидирована подразделением Военно-морских мыл Вооруженных сил Украины.

"Спасибо за работу! Берегите себя и своих родных!" – написал Братчук.

Напомним, что в Николаевской области закроют доступ для посетителей в леса, которые находились на линии столкновения в активных боевых действиях из-за заминирования. По той же причине в предстоящий курортный сезон будут недоступны морские пляжи региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Макарова Киевской области дети во время прогулки обнаружили противопехотную мину. Взрывоопасный предмет находился в боевом положении.

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