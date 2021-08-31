Возле Одессы археологи раскопали массовое захоронение жертв НКВД: тела засыпали мусором. Видео

Под Одессой археологи в слое мусора нашли массовое захоронение жертв сталинских репрессий. Историки считают, что здесь могут находится останки до 20 тысяч одесситов, расстрелянных сотрудниками НКВД 37-38 годах без суда и следствия.

Участок на шестом километре Овидиопольской дороги, рядом с одесским аэропортом, долгое время находился в частной собственности, раскопки были невозможны. При СССР территория была спецобъектом НКВД, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сейчас на полигоне нашли несколько отдельных могильников, много человеческих костей, остатки обуви, одежды, монеты, маленькие стеклянные бутылочки НКВДшников – в которых они приносили с собой спирт или духи, чтобы смыть кровь и запахи на месте расстрела.

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Кроме того, там найдено много патронов и гильз, что может свидетельствовать о том, что именно на этом месте убивали людей. Историки предполагают, что на могильнику могли расстрелять около 8000 местных жителей.

Из-за того, что останков очень много, работы на данном этапе ведутся только вручную.

"Самое ужасное то, что здесь была старая территория городской свалки. И верх цинизма, который тогда происходил, что вырывали в мусорном слое вот эти ямы, туда их сбрасывали, этих людей, или расстреливали и засыпали тем же мусором", – сказала историк-археолог Татьяна Самойлова.

Пока что историки маркируют и консервируют ямы, чтобы уже весной начать эксгумацию тел.

Как писал OBOZREVATEL, ранее правительство Литвы приняло резолюцию с призывом к России, требуя возмещения ущерба за оккупацию Советским Союзом.