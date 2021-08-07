В одесском роддоме 22-летняя мать оставила уже второго ребенка

В городе Белгород-Днестровский Одесской области мать отказалась уже от второго своего ребенка. 22-летняя женщина оставила первого новорожденного в роддоме два года назад.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила в Facebook директор департамента социальной, семейной политики и здравоохранения Белгород-Днестровского горсовета Дина Базиленко. Telegram-канал "Одесса INFO" в свою очередь опубликовал фотографию брошенного новорожденного. Пол младенца не уточняется, но синяя бирка на руке может свидетельствовать о том, что это мальчик.

По информации Базиленко, женщина написала заявление об отказе от ребенка при выписке из роддома и "ушла со спокойной душой восвояси".

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Известно, что первый ребенок, которого бросила жительница Одесской области, уже нашел новых родителей.

На второго малыша также ждет оформление специальных документов и процедура усыновления.

Добавим, что Базиленко эмоционально отреагировала на ситуацию и написала, что каждый ребенок имеет право воспитываться в семье, знать своих родителей, ощущать заботу, право на совместное с ними проживание.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Национальная полиция Украины с помощью своего вертолета помогла транспортировать 6-месячного мальчика из Ривне в больницу "Охматдет" в Киеве. В столицу ребенка, которому требовалась оперативная помощь, доставили за полтора часа.