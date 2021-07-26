В Одесской области замначальника патрульной полиции одолжил $300 тысяч у коллег и исчез – СМИ
В Измаиле Одесской области исчез заместитель начальника управления патрульной полиции города Иван Митькин. По данным СМИ, это произошло из-за долга в 300 тысяч долларов.
Как пишет "Думская" со ссылкой на свои источники, правоохранитель перестал выходить на связь и удалился из рабочих чатов в мессерджерах. Также перед пропажей он якобы ограбил квартиру.
Издание подчеркивает, что крупную сумму мужчина одолжил у своих сослуживцев якобы на закупку урожая зерновых, чтобы заработать и разделить на всех прибыль.
Когда офицер набрал долгов, то начал увиливать от кредиторов.
Отмечается, что, перед тем как исчезнуть, 22 июля полицейский якобы обокрал квартиру, которую он снимал вместе с коллегами. Оттуда пропали 2000 гривен, травматический пистолет "Форт" и документы на автомобиль Mercedes-Benz W140.
Предполагается, что такие действия могла спровоцировать игровая зависимость полицейского.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове задержали патрульного полицейского, который сбывал запрещенное психотропное вещество, находясь на службе. Наркотики он распространял с помощью закладок.