В Одессе женщина устроила ДТП и напала на журналистов: выяснились подробности. Видео

В воскресенье, 19 декабря, одесситка за не справилась с управлением своего Volkswagen Golf и повредила ограждение Дворца спорта. А когда на место аварии приехала съемочная группа местного телеканала, женщина стала бросаться на журналистов.

Инцидент произошел на проспекте Шевченко. О нем сообщается в сюжете "7 канала", корреспондент и оператор которого попали под "горячую руку" виновницы ДТП (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что из-за удара автомобиль одесситки развернуло. Транспортное средство и забор получили повреждения. Авария также спровоцировала пробку на проспекте – одна из полос движения оказалась полностью заблокированной.

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Но когда на место приехали журналисты, женщина не дала им спокойно снять последствия дорожно-транспортного происшествия.

В сообщении СМИ говорится, что сперва она "агрессивно кидалась" на оператора, мешая ему снимать поврежденное ограждение. А затем забрала у журналиста телефон, чтобы удалить отснятые кадры.

"Вырвала из рук корреспондентки телефон, бросила на землю, отобрала и попыталась удалить видео с гаджета (который, естественно, заблокировался)", – рассказали на "7 канале" последующие детали инцидента.

Там добавили, что вместе с виновницей на месте ДТП был мужчина, который тоже участвовал "в этом безобразии, выкрикивая нецензурные угрозы". Но в результате никто не пострадал.

На место аварии и инцидента вызвали правоохранителей. Журналисты написали заявление в полицию относительно поведения одесситки, подчеркнув, что ее действия попадают под статью 171 УКУ. Согласно ней, женщине может грозить штраф или даже три года заключения за то, что она препятствовала профессиональной деятельности представителей СМИ.

В Патрульной полиции Украины информируют, что за 11 месяцев 2021 года в Одесской области зарегистрировали 15 025 аварий, в том числе 1325 с травмированными и/или погибшими. Эти ДТП унесли жизни 136 человек, а 1549 в них пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря в Одессе правоохранители задержали 20-летнего водителя Toyota, который выпившим управлял автомобилем. В таком состоянии он нанес телесные повреждения копам, совершил аварию и пытался скрыться.