В Одессе запретили купаться на всех пляжах: существует реальная опасность для здоровья

Городские власти Одессы запретили посещение и купание на пляжах. Такой безрассудный отдых может привести к ряду заболеваний, поскольку морская вода загрязнена после подрыва Россией Каховской плотины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии, ссылаясь на решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Также муниципалитет призывает горожан не есть рыбу и морепродукты, выловленные в море, поскольку их мясо также заражено рядом вредных химических веществ.

Напомним, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС затоплены нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, теплоэлектростанции и разнообразные склады – совокупно 32 объекта. В первые дни катастрофы утекло в воду не менее 150 тонн моторного масла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одесситы пренебрегают не только своей безопасностью, но и здоровьем собственных детей. Зеленая от плесени вода не останавливает отдыхающих от всех прелестей курортного сезона.

До этого жители прибережных зон публиковали фото и видео крыш домов, плывущих вдоль берега Херсонской области. Кроме того, к берегу прибило огромное количество остатков болотных растений. Здесь же можно найти домашнюю утварь, подушки, матрасы, пеноблоки, доски и целые деревья.

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