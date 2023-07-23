В Одессе за ночь обстрела повреждены 25 памятников архитектуры. Список

В результате ночной атаки российских террористы на Одессу 23 июля в городе получили повреждения 25 памятников архитектуры. Среди них охраняемые ЮНЕСКО здания XIX-XX века.

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Список поврежденных исторических зданий опубликовал в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, россияне намеренно направили ракеты на исторический центр города, имеющий статус объекта Всемирного наследия.

Так, среди поврежденных зданий:

– Дом Чижевича;

– Дом Папудовой;

– Дом Заблудовского;

– Дом Гагарина;

– Дом Януша;

– Дом Ждановой;

– Дом Рассель дель Турко;

– Дом Масса;

– Особняк Манук-Бея;

– Дом Ковалевского;

– дом Порро;

– Дом Машевского и другие.

"Все, что утомленным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами!" – подчеркнул Кипер, добавив, что документация преступлений террористов продолжается, на местах работают специалисты.

Напомним: ночью 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22М3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО, претерпел колоссальные разрушения. Сильно пострадали Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, знаменитые одесские дворики и соседние жилые дома.

В частности, в Доме ученых – памятнике национального значения – выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель, находящаяся там со времен писателя Льва Толстого. В результате взрыва погиб охранник ресторана, расположенного на летней территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ЕС безжалостные удары российских войск по Одессе назвали очередным военным преступлением РФ. Во время последней атаки в ночь на 23 июля Россия, в частности, уничтожила один из главных православных соборов Одессы, являющийся объектом всемирного наследия;

– к утру 23 июля министерство обороны РФ издало бессмысленное оправдание своих преступных действий. Оккупанты цинично соврали, что в одесском соборе якобы "готовились теракты против РФ".