В Одессе у пенсионерки выманили более 400 тыс гривен: мошенник обещал поменять фальшивки на настоящие

В Одессе неизвестный завладел значительными сбережениями 73-летней женщины. Она отдала фигуранту 11 тыс долларов и 133 тыс гривен. Общую сумму ущерба оценили в 426 тысяч 920 гривен.

Об этом сообщил Telegram-канал "Думская" со ссылкой на данные полиции. Отмечается, что мошенник убедил пострадавшую, якобы ее купюры – фальшивые и пообещал поменять их на настоящие.

Напомним, в августе пожилая киевлянка потеряла почти 200 тысяч гривен. Их у нее забрал криминальный дуэт мошенников. Они сыграли на чувствах женщины, сообщив, что деньги нужны на лечение ее дочери.

В правоохранительных органах отметили, что эта схема мошенников очень эффективна именно с пожилыми людьми, которые достаточно доверчивы и пользуются стационарной телефонной связью.

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Также ранее в Украине раскрыли новую мошенническую схему, жертвами которой становятся преимущественно пенсионеры. Так, сеть фирм рассылает открытки и sms о победе в "акции" и обещает выплатить несколько тысяч – таким образом они навязывают покупку своего товара, что однако не гарантирует получение приза.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесситка развела влюбленного британца на 250 тыс. долларов. История вызвала большой скандал в Великобритании. После нее Министерство иностранных дел Великобритании изменило свои рекомендации относительно поездок в Украину – на официальном сайте висит информация о случаях брачного мошенничества и вымогательства денег в Украине в отношении иностранных граждан.