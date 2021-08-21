В Одессе туристов снова катают на лошади, которая сломала ногу неделю назад. Видео

В Одессе туристов якобы снова начали катать на лошади, которая неделю назад сломала ногу. Очевидцы утверждают, что это то же животное и тот же кучер.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Х**вая Одесса". На нем видно, что лошадь запрягли в карету, которая передвигается в центре города (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чтобы вы понимали. Та же лошадь и тот же кучер, и люди катаются на карете", – отметила автор ролика, уточнив, что видно, как животному тяжело передвигаться.

Видео дня

Отметим, что ранее в Одессе лошадь, предположительно, эта же, сломала ногу и упала на дорогу. Несмотря на травму, владелец дергал животное и требовал встать.

Также мужчина не обращал внимание за замечания прохожих о жестоком обращении и заверял, что лошадь в порядке.

Позднее полиция составила на него административный протокол за жестокое обращение с животными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде поддержали законопроект, который предусматривает штрафы или лишение свободы за жестокое обращение с животными.