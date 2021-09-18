В Одессе ссора на улице закончилась кровавой резней: трое раненых. Фото

В Одессе 17-летний студент нанес ножевые ранения трем мужчинам. Нападавшего уже задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Одесской области. Происшествие случилось в ночь на 18 сентября на Михайловской площади города.

Отмечается, что компания молодых людей, в которой был нападавший, заметила, как незнакомцы разбили в сквере бутылку. Они начали с ними спорить, а после подросток достал нож и ранил троих человек.

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Полиция задержала студента по месту его проживания, где обнаружила нож и одежду в крови.

На данный момент трое пострадавших пребывают в больнице. У одного из раненых, 23-летнего мужчины, врачи диагностировали ранение брюшной полости.

"Правовая оценка его действиям в отношении двух других мужчин будет предоставлена ​​по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести травм", – отметили в полиции.

17-летнему парню инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.

Осторожно, видео 18+ доступно по ссылке.

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