В Одессе снегопад вызвал коллапс на дорогах – пробки и много аварий. Фото и видео

В Одессе снегопад, который не прекращается с понедельника, вызвал коллапс на дорогах. Образовались большие пробки, также не обошлось без ДТП.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Одесса INFO", "Курс Одесса" и "Новости Одесса". Среди прочего, в городе начались задержки в движении общественного транспорта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Спасатели 7 раз за сутки выезжали на помощь водителям. В нескольких случаях автомобили угодили в кюветы, причем в Килийском районе погибла 28-летняя пассажирка.

Кроме того, из-за заноса грузовик перекрыл часть Киевской трассы в Березовском районе, ночью его отбуксировали.

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А в Малиновском районе Одессы легковушка врезалась в столб. Пассажира пришлось извлекать с помощью инструментов. Мужчину отвезли в больницу.

На выезде из города по Киевской трассе снегоуборочная машина протаранила легковой автомобиль.

На рынке "7-й километр" под Одессой предпринимателям приходится самим расчищать сугробы.

Согласно прогнозу погоды, снег в Одесской области продолжится 26 января, 27-го – местами небольшой снег, 28-го – уже без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкие власти временно приостановили все полеты в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада. Непогода нарушила движение транспорта по всей стране.