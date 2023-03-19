В Одессе работница пекарни, где играла российская музыка, отказалась говорить по-украински, потому что ей так "не удобно": потом пришлось извиняться

В Одессе в заведении "Перша пекарня" произошел языковой скандал. Там играла российская музыка, а когда посетительница начала снимать это на видео, работница начала скандалить – на русском языке. Переходить на украинский она отказалась.

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Женщина признала свою неправоту только после того, как видео с ней было опубликовано в сети. Соответствующие ролики были распространены в местных Telegram-каналах 19 марта (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Все началось с того, что посетительница пекарни решила зафиксировать, как внутри заведения играет российская музыка. Она снимала на камеру только колонку, из которой доносилась песня. Никто из людей (в том числе и сотрудница "Першої пекарні") в кадр не попал.

Отметим, что в октябре-2022 в нашей стране вступил в силу закон, запрещающий использование музыкального продукта страны-агрессора в публичном пространстве (только если исполнители не входят в так называемый белый лист).

Работница заведения увидела, что девушка что-то снимает не телефон. Это ей крайне не понравилось, и женщина начала ссорится с клиенткой.

Она первой обратилась к ней на русском, спросив: "Девушка, что вы делаете?". Посетительница на украинском объяснила, что снимает, потому что играет российская музыка. "Фотографировать нельзя!.. Вы не имеете права!" – возмутилась одесситка.

Когда девушка спросила, почему ее обслуживают не на государственном языке, сотрудница заведения ответила: "Что я? Что я?.. Потому что я хочу! Я разговариваю на языке, на котором я хочу!.. На том, на котором мне удобно!".

Она сказала, что "знает все законы", но разговаривает так, как хочется ей, и "живет в свободной стране".

Кстати, нигде в заведении не было предупреждения, что снимать нельзя, на что обратила внимание и автор видео.

Ролик был обнародован в социальной сети TikTok и распространен многими пабликами. После этого сотрудница "Першої пекарні" вдруг признала, что она не права (уже используя украинский язык).

"Я прошу извинения. Признаю свою вину. Больше такого не повторится", – заявила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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