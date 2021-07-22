В Одессе после мощного ливня потоки воды носили по улицам тело мужчины – СМИ. Видео 18+

После мощного ливня в Одессе было замечено тело мужчины, которое плыло по улице вместе с потоком воды. По словам очевидцев, тело уносило в море в районе Аркадии.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Х. Одесса". Однако в полиции города OBOZREVATEL не подтвердили информацию о гибели людей в ночь на 22 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По Аркадьевской алее у нас за ночь было только одно сообщение о том, что в больницу был доставлен мужчина в состоянии опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой", – отметили правоохранители.

По словам пострадавшего, он по неосторожности упал в воду.

"Тот ли этот ли человек, который был на видео, или нет – сказать не можем. Сообщение пришло около 3 часов ночи", – добавил источник.

На уточняющий вопрос относительно пропавших без вести, в полиции пока не готовы ответить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе за ночь выпала двухмесячная норма осадков – 101 литр на квадратный метр, при месячной норме – 45 л. Такого дождя в городе не фиксировали с 1988 года.

Регион мог оказаться в зоне катастрофы, если бы дождь продолжался дальше и дамбу на Хаджибейском лимане разрушило бы водой.