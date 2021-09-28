Полуобнаженные модели и байки: в центре Одессы провели пикантную съемку. Видео 18+

В центре Одессы группа девушек и парней приняла участие в пикантных съемках. Участники были полураздетыми, хотя происходило все на глазах у случайной публики.

Инцидент случился вечером в понедельник, 27 сентября. Соответствующими кадрами, снятыми прохожими, поделились местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметили в сети, тематическую фотосессию устроили на Екатерининской площади.

Как видно на видео, модели откровенно позировали в белье и делали много групповых снимков.

На некоторых кадрах использовался мотоцикл: одна из девушек сидела на байке, в то время как реквизитами двух других были большие чемоданы на колесиках. Кроме того, девушки держали на поводке парня в черном костюме.

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Многие прохожие бурно реагировали на происходящие, некоторые и сами снимали зрелище на телефон.

Осторожно, кадры 18+!

Напомним, что ранее украинки попали в скандал в Черногории. Прямо на региональной дороге (Котор – Троица) в районе поселка Шкаляри девушки устроили голую фото сессию. Дело дошло до суда и участниц пикантных съемок оштрафовали по 450 евро каждую.

Кроме того, группу украинок задержали в Турции за откровенную съемку на яхте в бухте Гечек в заливе Фетхие. После допроса их отпустили.

В сети нашумел и инцидент в городе Дубай, где девушек арестовали за то, что они позировали полностью обнаженными на балконе отеля Dubai Marina. Среди них были украинки.

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