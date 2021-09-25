В Одессе парень похитил бывшую и угрозами заставлял возобновить отношения

В Одессе 21-летний парень посреди улицы похитил свою бывшую девушку, которой 19 лет. Он вывез ее за город, где запугиваниями и применяя силу требовал вернуться к нему.

О событии в полицию заявили очевидцы. Правоохранители задержали молодого уже через час, сообщается на сайте ГУ Найполиции в области.

Отмечается, что инцидент произошел 22 сентября на улице Михаила Грушевского. По словам свидетелей, неизвестный посадил девушку в автомобиль и уехал.

Правоохранители за час установили авто и его владельца. Впоследствии оказалось, что он вывез похищенную девушку на киевскую трассу. А после долгого спора с угрозами, когда потерпевшая согласилась на "уговоры", привез обратно в город.

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"Просил возобновить отношения. В случае отказа пригрозил, что запрет потерпевшую в каком-то отдаленном населенном пункте. Девушка сделала вид, что согласилась, и тогда преступник вернулся в Одессу и высадил ее на одной из улиц", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали похитителя и поместили в следственный изолятор. Выяснилось, что 21-летний одессит уже имеет несколько судимостей за имущественные преступления.

Сейчас ему инкриминируют незаконное лишение свободы и похищение человека с причинением ему физических повреждений (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Согласно этой статье молодому человеку грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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