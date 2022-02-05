В Одессе на заправке загорелся автомобиль: детали ЧП
В субботу, 5 февраля, на Люстдорфской дороге в Одессе загорелся автомобиль ВАЗ. Инцидент произошел прямо на заправке.
Соответствующее видео опубликовали местные Telegram-каналы "Думская" и "Одесса Info". Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет, причины возгорания устанавливаются.
По данным "Думской", сообщение о происшествии поступило в 21:16. Буквально через 6 минут, в 21:22, пожарные прибыли на место. Уже в 21:27 огонь был ликвидирован.
Напомним: ранее в Киеве рядом с АЗС загорелся грузовик. В результате происшествия, никто не пострадал. На видео можно увидеть, что огонь полностью охватил кабину грузовика.
Аналогичный инцидент также произошел в столице, когда случилось возгорание в моторном отсеке автомобиля Volkswagen CC. В результате пожара был поврежден моторный отсек автомобиля и лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет.
Согласно официальной статистике Патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП. В них погибли 2926 человек и травмировались 27 296 людей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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