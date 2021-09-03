В Одессе мужчина засунул голову в мусорник и застрял: пришлось вызывать спасателей. Видео

В Одессе мужчина засунул голову в мусорник и застрял. Очевидно, он хотел найти среди мусора что-то полезное.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х. Одесса". Инцидент произошел на Привокзальной площади города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, на помощь мужчине пришлось вызывать спасателей, которые освободили беднягу.

По данным Министерства социальной политики, в Украине насчитывается около 33 тысяч бездомных, из них около 22 тысяч находятся на учете как беспризорные.

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Однако волонтеры подчеркивают: цифра далека от реальности. На самом деле таких людей около 200 тысяч. Тогда как учреждения социальной защиты в Украине могут предоставить временное пристанище лишь чуть более 1,5 тысячи человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Павлоград Днепропетровской области ребенок 2011 рождения застрял головой в качелях. Освобождать девочку пришлось спасателям.

Конструкцию качели разрезали с помощью электрических ножниц. Ребенка освободили из ловушки, она не пострадала.