В Одессе коммунальщики наткнулись на скелет человека: полиция начала расследование. Фото

В Суворовском районе города Одесса на чердаке одного из домов нашли скелет человека. Тело мужчины могло пролежать там несколько месяцев.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Ху*вая Одесса" в четверг, 7 октября, обнародовав соответствующие фото (чтобы посмотреть фото 18+, доскролльте до конца новости).

"Находку" обнаружили коммунальщики из Инфоксводоканала в доме №1Д на улице Яши Гордиенко. Это дом из двух подъездов. В нем пять этажей.

Труп обнаружили во время ремонтных работ. Как рассказали изданию "Телеграф" в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, личность погибшего мужчины, пока не установлена.

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Его тело будет передано на экспертизу. Уже открыло уголовное производство по части первой статьи 115 (убийство) с пометкой "естественная смерть".

Внимание, фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, на улице Шулявской в Киеве в мусоросборнике многоэтажного дома нашли тело мужчины. Оно было замотано в одеяло.