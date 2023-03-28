В Одессе из-за сильного ветра на женщину упало дерево: в городе разгулялась непогода. Фото и видео

В Одессе из-за сильного ветра упало огромное дерево на улице Люстдорфской. Оно задело женщину и травмировало ей ноги.

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Соответствующее видео опубликовали местные Telegram-каналы. Отмечается, что для оказания пострадавшей помощи спасателям пришлось вытаскивать ее из-под дерева. Еще один человек пострадал из-за падения веток на перекрестке улиц Армейской и Сегедской (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, как пишет "Думская" непогода привела к аварии на линиях электропередач в городе, в результате чего у многих жителей пропал свет, а затем и вода. В результате падения деревьев также оказались заблокированы несколько маршрутов электротранспорта, в частности прекратили работу трамваи № 1,7 и 28.

По информации КП "Горзелентрест", по состоянию на 13:00 28 марта в Одессе упало 14 деревьев и три большие ветви. Из-за сильных порывов ветра была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы Одессы. Энергетики оперативно восстановили оборудование и постепенно возвращают свет в дома одесситов.

По информации синоптиков, на территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий – небольшой дождь, сильные порывы ветра до 20 м/с.

Напомним: синоптики предупреждали, что 28 марта погода в Украине принесет резкое понижение температуры воздуха, а также осадки. Дожди кое-где с мокрым снегом прогнозируют в большинстве областей страны, местами возможна гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, последняя неделя марта принесет в Украину ухудшение погоды. Температура воздуха снизится местами до 12 градусов мороза, ожидается дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 25 м/с.

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